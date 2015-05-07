При СБУ создана рабочая группа по разработке новой системы пропусков в зону АТО – Лутковская

Об этом в эфире 5 канала сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Глава СБУ ответил на те призывы, которые были со стороны общественности, с моей стороны и действительно провел большое совещание с участием руководства Пограничной службы, с участием руководства Службы безопасности, АТЦ и общественности и Уполномоченного по правам человека, для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Это огромный позитив, потому что самая закрытая организация в стране открылась для обсуждения этого вопроса с общественностью", – отметила Лутковская.

По итогам совещания была создана рабочая группа по разработке новой системы.

Читайте такжеЛутковская заявила, что пропускная система в зоне АТО "категорически негуманная""Была создана рабочая группа с участием и сотрудников СБУ и при участии общественности, и эта рабочая группа собственно и должна предложить усовершенствованную систему, которая будет соответствовать стандартам в области прав человека, которая будет соответствовать конституционной норме, которая гарантирует свободу перемещения граждан Украины по территории Украины. И соответственно после того будет введена в действие новая система", – подчеркнула омбудсмен.

При этом Лутковская скептически относится к введению электронной системы пропусков в зоне АТО.

"У меня есть огромный скепсис относительно внедрения электронной системы пропусков. Давайте вспомним, кто остался на сегодняшний день на неподконтрольной территории, понятно, что мы не говорим о боевиках и тех, кто принадлежит к тем или другим организациям, мы говорим о мирных жителях, которые не смогли выехать по тем или иным причинам – обычно там остаются пенсионеры. О каком интернете и какой электронной заявке мы говорим, когда говорим о их передвижения по Украине. Поэтому я с огромным скепсисом к этому отношусь", – заявила Лутковская.