Украина будет сбивать ракетами российские дроны из Крыма

Были случаи, когда вражеские беспилотники сбивали и вертолеты армейской авиации – Ми-24, рассказали военные.

Украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны аннексированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Радио Свобода Крым Реалии.

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«Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметов – его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа «Орлан» или «Форпост», то тогда применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применяли для этих беспилотников, поскольку была существенная угроза нашим военным. Были случаи, когда вражеские беспилотники сбивали и вертолеты армейской авиации – Ми-24», – рассказал Игнат.

Справка УНИАН. 30 октября контрразведка СБУ заявила, что задержала «агента ФСБ» во время получения секретных данных Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».