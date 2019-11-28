Боевики 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из гранатометов и пулеметов

Вследствие обстрелов оккупантов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганського – из РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли укрепления Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Березово – из стрелкового оружия; возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

На протяжении дня в результате обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили двое военнослужащих, еще один – боевую травму.