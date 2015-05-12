СБУ задержала в Мариуполе экс-мэра одного из городов, который организовал сепаратистский псевдореферендум

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что в мае прошлого года он организовал в Золотом проведение псевдореферендума, активно поддерживал террористов, под контролем которых некоторое время находился город. После освобождения города от незаконных вооруженных формирований мэр сбежал из Луганской области и скрывался в Мариуполе, где приобрел несколько квартир и начал строительство имения.

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Прокуратура Луганской области сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет следственное подразделение СБУ. Следствие проверяет информацию о возможной причастности этого гражданина к совершению противоправных действий во время пребывания в Мариуполе.

Ранее УНИАН сообщал, что одесские правоохранители опровергают информацию о ночных взрывах в центральной части города.