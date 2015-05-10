Штаб АТО: Ситуация остается напряженной, боевики не придерживаются режима "тишины"
Сегодня с 6:00 до 18:00 ситуация в зоне проведения АТО оставалась напряженной, боевики не соблюдали режим "тишины".
Как сообщили в пресс-центре АТО, "горячо" было на Мариупольском направлении.
"Бандиты в течение дня фактически не прекращали обстрелы позиций сил АТО в Широкино с 120 и 82-миллиметровых минометов. Этот населенный пункт за день попадал под вражеский огонь 14 раз. Погибших среди военных нет", - отметили в штабе.
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Также боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Из минометов стреляли и по населенному пункту Чермалык.
На Луганском направлении активность боевиков была сосредоточена на Золотом и Счастье.
"Стреляли из гранатометов, минометов и артиллерии. Населенный пункт Пески террористы накрыли огнем из 82 миллиметровых минометов", - говорится в сообщении.
Беспилотники противника были замечены в районе Широкиного, Буйного, Нижнего, Новотошковского и Донецкого.