Боевики обстреляли из танка Павлополь, в районе Марьинки военным удалось отбить атаку группировок - штаб

С 18.00 часов 9 мая незаконные вооруженные формирования в ходе обстрелов позиций украинских войск снова активно использовали тяжелое вооружение. Несмотря ни на что, режим соблюдения прекращения огня бандформирования нарушали 35 раз.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"На Донецком направлении бандиты стреляли по нашим военным с 120 и 82 миллиметровых минометов в районе Песков, Опытного, Марьинки и шахты Дутовка. Кроме того они вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Дутовка, населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное. В Песках работал снайпер", - говорится в сообщении.

В районе Марьинки произошло боевое столкновение. В штабе АТО сообщают, что боевики вынуждены были бежать, забирая своих убитых и раненых.

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На Луганском направлении из зенитных установок, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия преступники обстреляли Сокольники и Станицу Луганскую. Стреляли и по Счастью.

"Вместе с тем, на Артемовском направлении из 120 - миллиметровых минометов обстреляли Золотое, а с противотанкового управляемого ракетного комплекса населенные пункты Россадки и Лозовое", - заявили в штабе.

На Мариупольском направлении затишье продержалось недолго. Вчера вечером вражеский танк вел огонь по Павлополю, а ночью российско-террористические группировки стреляли из гранатометов и стрелкового оружия по Широкино и Пищевику.

Над Сокольниками, Трехизбенкой и Лебединым зафиксированы вражеские беспилотные аппараты.

"Несмотря на все попытки вооруженных бандитов испортить ветеранам праздник, военно-гражданским государственным администрациям удалось организовать торжества даже в небольших городах, в том числе и на линии разграничения. Отметить День Победы прибыли ветераны даже с временно оккупированных территорий", - подчеркнули в штабе.