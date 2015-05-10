Боевики обстреливают Широкино из артиллерии, ранен военный

После относительно спокойного утра 9 мая обстрелы военных позиций возобновились с большей интенсивностью.

Об этом сообщает полк "Азов" на своей странице в Facebook.

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"Вчера вечером оккупанты начали обстрелы позиций наших бойцов в Широкино из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, а ближе к ночи открыли огонь из танка по поселкам Павлополь и Пищевик", - говорится в сообщении.

Сегодняшнее утро началось с плотного артиллерийского огня в Широкино, который не прекращается до сих пор. В ход пошло стрелковое оружие и зенитные установки. Ранили одного бойца.