Российские солдаты не скрывают, что продолжают воевать на Донбассе - расследование (фото)

Опубликованы доказательства, подтверждающие присутствие в Украине очередного российского подразделения – роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава 19-й мотострелковой бригады (в/ч 20634, Владикавказ, Северная Осетия – Алания) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России.

Об этом сообщается в материале-расследовании Informnapalm.org.

В ходе разведки в окрестностях хутора Свободный Куйбышевского района Ростовской области РФ, который непосредственно граничит с Украиной, было выявлено российское подразделение. После изучения профилей военнослужащих-контрактников в социальных сетях (в данный момент профили удалены - ред. УНИАН), подразделение идентифицировали как рота БПЛА 19-й мотострелковой бригады из Владикавказа.

Утверждается, что в альбомах военных присутствует фотография с геолокацией на территории Украины – Амвросиевский район Донецкой области. Принадлежность подразделения к роте БПЛА из Владикавказа подтверждают не только личные данные военнослужащих – на кадрах виден автомобиль КамАЗ со спецмодулем и несколько черных пластиковых коробок.

На сайте подчеркивают, что данные характеристики подтверждают принадлежность подразделений к беспилотной авиации ВС РФ, что можно увидеть на приведенных слайдах и по видеоролику 2014 года, снятому телекомпанией «Мир», который освещает учения данного подразделения БПЛА из Владикавказа.

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На кадрах виден автомобиль КамАЗ со спецмодулем и несколько черных пластиковых коробок / informnapalm.org

"Коллег по работе" Informnapalm выявил в контактах вышеупомянутых военнослужащих. Наиболее любопытным и открытым персонажем оказался Николай Дмитриевич Белокобыленко, у которого целых три профиля в социальной сети (два из которых на данный момент удалены - ред. УНИАН).

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То, что с 2009 года Белокобыленко служит именно в роте БПЛА, подтверждают фотографии из подмосковной Коломны, где он проходил обучение в Центре подготовки специалистов беспилотных авиационных комплексов. Более того, именно он фигурирует в вышеупомянутом видеосюжете телекомпании «Мир» из Владикавказа «Российский разведывательный беспилотник Орлан-10» от 2014 года как старший оператор расчета (см. хронометраж 1:45).

За последний год Николай Белокобыленко в рамках служебных командировок не раз успел побывать на Донбассе, о чем свидетельствуют фотографии на фоне стадиона «Донбасс-Арена» и «Царь-Пушки».

На сайте отмечается, что беспилотчики 19-й ОМСБ на фотографиях находятся рядом с артиллеристами той же бригады, и можно сделать вывод, что главной их задачей является ведение разведки украинских позиций и объектов с дальнейшей передачей этих данных артиллерии.