"Обнадеживающие сигналы": в ЕС прокомментировали разведение сил на трех участках на Донбассе

В то же время в Евросоюзе ожидают, чтобы Россия использовала свое влияние на боевиков с целью полной реализации Минских соглашений.

В Европейском Союзе назвали "обнадеживающими сигналами" разведение сил по линии разграничения в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, которым располагает УНИАН.

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"Начало процесса разведения в Петровском, завершение отвода сил и техники в Золотом и полученный прогресс в Станице Луганской, в том числе, успешные ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с востока Украины", - отмечается в заявлении.

В ЕС отмечают, что эти шаги непременно облегчат страдание гражданского населения, которое проживает вдоль линии соприкосновения и испытывает на себе основную тяжесть конфликта.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход с последующим движением в воплощении Минских соглашений. Мы также ожидаем, что Россия активно предпримет позитивные шаги и использует свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается источником надежной информации о ситуации на Донбассе. "Она должна иметь безопасный, защищенный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе, чтобы обеспечить надлежащий мониторинг зон разведения и их смежных территорий", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.