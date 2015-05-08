В течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе
19:38, 08 мая 2015Война
334 0
В пятницу, 8 мая, утром и до 18 часов ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась напряженной, в течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористической операции.
Читайте такжеБоевики готовят провокации с масштабными жертвами среди мирного населения - СНБО
«Незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, боевики сегодня утром трижды обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Широкино.
За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter