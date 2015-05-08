В течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе

В пятницу, 8 мая, утром и до 18 часов ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась напряженной, в течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористической операции. Читайте такжеБоевики готовят провокации с масштабными жертвами среди мирного населения - СНБО «Незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, боевики сегодня утром трижды обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Широкино. За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.

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