За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 26 ранены
13:06, 08 мая 2015Война
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Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 26 ранены / Фото УНІАН
За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате провокаций и боевых столкновений мы потеряли двух наших воинов, 26 получили ранения", - сказал Лысенко.
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