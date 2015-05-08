Боевики сегодня уже трижды обстреляли позиции сил АТО в Широкино - полк «Азов»
15:33, 08 мая 2015Война
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Боевики сегодня утром уже трижды обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Широкино.
REUTERS
Об этом сообщает полк «Азов» на своей странице в Facebook.
«Утро 8 мая для бойцов Азова начался с обстрелов со стороны террористов», - говорится в сообщении.
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Как отмечается, утром в 04.00 террористы обстреляли позиции украинских военных из 82-мм минометов, в 10.00 - боевики снова открыли огонь из минометов. После чего в 10.40 начали вести обстрел из АГСов и крупнокалиберных пулеметов.
«Украинские военные дали адекватный ответ. У нас потерь нет», - добавил «Азов».
Напомним, 5 мая УНИАН сообщал, что боевики вечером два часа обстреливали Широкино.
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