Боевики сегодня уже трижды обстреляли позиции сил АТО в Широкино - полк «Азов»

Об этом сообщает полк «Азов» на своей странице в Facebook.

«Утро 8 мая для бойцов Азова начался с обстрелов со стороны террористов», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, утром в 04.00 террористы обстреляли позиции украинских военных из 82-мм минометов, в 10.00 - боевики снова открыли огонь из минометов. После чего в 10.40 начали вести обстрел из АГСов и крупнокалиберных пулеметов.

«Украинские военные дали адекватный ответ. У нас потерь нет», - добавил «Азов».

Напомним, 5 мая УНИАН сообщал, что боевики вечером два часа обстреливали Широкино.