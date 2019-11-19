Украинские защитники сбили на Донбассе разведывательный беспилотник боевиков

Вражеский дрон упал на нежилой двор и сдетонировал.

На Донбассе сбит вражеский беспилотник, который совершал полет над позициями Вооруженных сил Украины с целью разведки системы обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

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«Сегодня после обеда, на Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и обнаружения системы огня подразделений Объединенных сил», - отмечается в сообщении.

Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

«При падении на нежилом подворье БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных. Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации», - сообщили в пресс-центре.

Ранее в Харькове умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Он проходил лечение в военно-медицинском клиническом центре Северного региона после ранения на Донбассе.