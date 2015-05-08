На Донбассе военные сбили российский беспилотник израильского происхождения - СМИ

Как сообщает израильский 9 канал, сотрудники подразделения "Аэроразведка Украины", изучив детали БПЛА, обнаружили фирменные пластины с надписями и производственными индексами Israel Aerospace Industries.

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"На днях сбили русский беспилотник — с родным наполнением. Расшифровываю содержимое и вижу на борту компас 4-го поколения, тогда как сейчас уже используется восьмое поколение. Т.е. россиянам продают старье. Модель "Форпост" — наш старый разведывательный аппарат IAI Searcher, который россияне купили примерно пять лет назад. Россиянам тогда продали компоненты старого проекта, а они уже сами собирали аппараты на каком-то заводе", - рассказал телеканалу один из командиров подразделения "Аэроразведка Украины", израильтянин Натан Хазин, который с лета 2014 года занимается запусками украинских беспилотников в зоне АТО.

По его словам, это уже не первый случай, когда украинские военные сбивают беспилотники израильского производства. Специалисты говорят, что российские дроны оборудованы также камерами и инерционными системами ориентирования, произведенными в Израиле.

Как отмечает Хазин, беспилотники запускаются военными профессионалами, а не просто "ополченцами". "И уж точно Израиль продавал дроны не сепаратистам ДНР, а официальным властям Российской Федерации. Поэтому факт появления этих аппаратов над Донбассом является доказательством прямого военного вмешательства России в этот конфликт", - подчеркнул Хазин.

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Отслуживший в Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хазин считает сложившуюся ситуацию по меньшей мере странной: "Израиль, декларируя нейтральность в этом конфликте, отказывается продавать беспилотники и другое военное оснащение Украине, зато снабжал Российскую Федерацию старыми технологиями израильских БПЛА. В ответ на это Москва поставляет своим арабским друзьям самое современное российское вооружение".