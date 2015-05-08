На параде в Москве покажут технику боевиков из Донецка - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе панельной дискуссии "Последствия Второй мировой войны через 70 лет" в Гданьске (Польша), передает РБК-Украина.

"8 мая, народ Украины присоединится к европейской традиции чествования жертв Второй мировой войны в первый раз в истории. В то время, как на следующий день в Москве, под предлогом Великой Победы, армия агрессора будет греметь своей смертельной мощью на весь мир. Некоторые из подразделений всего несколько дней назад были в Донецке и появятся на военном параде в Москве", - заявил Порошенко.

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Он также призвал мировых лидеров не участвовать в "московском параде армии агрессора против Украины".

"От имени народа Украины, я благодарен многим из мировых лидеров за отказ от участия в московском параде", - подчеркнул Президент.

Ранее Президент Польши Бронислав Коморовский заявлял, что на параде в Москве будут подразделения, которые воевали в Украине.