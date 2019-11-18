Война на Донбассе не является исключительно проблемой Украины - Разумков

Спикер подчеркивает, что война в Украине - это глобальная проблема, последствия которой «трудно переоценить».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что война на Донбассе не является исключительно проблемой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Разумков отметил, что это не первый визит литовского спикера в Украину. Он выразил надежду, что и в дальнейшем такие «теплые дружеские и профессиональные взаимоотношения» будут сохраняться между парламентами двух стран.

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«Я хотел бы поблагодарить вас за ту постоянную и неуклонную поддержку, которую мы ощущаем и от вас лично, и от вашего государства, так же, как и от так называемой группы «Балтик+», - сказал Разумков и поблагодарил за «плодотворную дискуссию, состоявшуюся в Страсбурге».

Кроме того, Разумков подчеркнул: «Мы достаточно неплохо понимаем, что те события и та война, которая происходит в нашем государстве, - она не является исключительно нашей проблемой. Это, на сегодняшний день, является глобальной проблемой, и ее последствия трудно переоценить», - подчеркнул председатель ВР.

Он выразил благодарность за то, что Литовская Республика и многие другие государства, понимая это, объединяют усилия для сохранения и восстановления мира во всем мире.