В районе Первомайска и Брянки боевики усиливают свои позиции

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Также он добавил, что боевики совершенствуют позиции в районе Бахмутской трассы. "Здесь ведутся работы по строительству двух новых ВОП-ов (взводных опорных пунктов)", - написал Дмитрий Тымчук.

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"Для усиления подразделений в районе Гранитного в направлении Тельманово выдвинулось минометное подразделение боевиков в сопровождении 4 единиц бронетехники и 3-х грузовиков", - отметил он.

Также по иноформации Дмитрия Тымчука, усиливается группировка боевиков в районе Горловки, на Артемовском направлении. В северную и северо-восточную часть "Горловского гарнизона" продолжает прибывать усиление. "К ранее переброшенной в этот район бронетехнике, в течение двух прошедших суток отмечено перемещение сюда через Енакиево 6 танков, 3-х единиц установок "Стрела-10М" и порядка 8 единиц ББМ", - сообщил Дмитрий Тымчук.

При этом он отметил, что подобная ситуация зафиксирована на левом фланге Светлодарско-Мироновского плацдарма. "В течение трех последних суток сюда переброшены не менее 10 танков, мотопехотное подразделение в составе 90 человек на 11 БМП-2 и БТР-80, 82-мм минометы и ПТРК", - сообщил он.