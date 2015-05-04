Боевики продолжают обстрелы из запрещенных "Градов" и минометов

14:32, 04 мая 2015
Война
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Боевики не прекращают обстреливать позиции украинских войск из запрещенного оружия, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Боевики обстреливают позиции сил АТО из запрещенного оружия \ Фото УНИАН

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Он отметил, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской области.

Читайте такжеБоевики увеличили огневую активность на Донбассе: за сутки обстреляли позиции сил АТО 95 раз"В основном боевики используют стрелковое оружие, минометы и гранатометы. Также бандиты активно применяют вооружение, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям. В частности, это минометы калибра 120 мм, а также 122- и 152-миллиметровая артиллерия. Также трижды в течение суток против украинских военнослужащих незаконные вооруженные формирования применяли реактивные системы залпового огня «Град»", - подчеркнул Александр Мотузяник.

В то же время, по его словам, украинские военнослужащие надежно удерживают рубежи и адекватно отвечают на провокации противника.

По информации спикера, на Донецком направлении больше всего обстрелов зафиксировано в районе Донецкого аэропорта. Боевики обстреливают позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Опытного, Песков, Водяного, а также шахты "Путиловской".

Также инциденты нарушения режима прекращения огня имели место вблизи Горловки и поселка Гранитное.

"В полночь украинские военнослужащие неподалеку от населенного пункта Новоселовка во время боевого столкновения успешно отразили нападение диверсионно-разведывательной группы террористов, которая насчитывала 10 человек", - отметил Александр Мотузяник.

Он сообщил, что на Луганском направлении в последние сутки возросла интенсивность обстрелов со стороны боевиков. Также зафиксировано использование беспилотных летательных аппаратов для осуществления воздушной разведки - в целом в пределах Луганской области зафиксировано два пролета вражеских БПЛА.

По словам Александра Мотузяника, в целом сохраняется высокая активность разведки незаконными вооруженными формированиями вдоль линии разграничения.

На Мариупольском направлении боевики продолжают обстреливать поселок Широкино. Там зафиксировано 10 обстрелов позиций сил АТО.

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