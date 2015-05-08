Боевики "ДНР" продолжают "охоту" на российских казаков - МВД
03:37, 08 мая 2015Война
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Боевики "ДНР" продолжают "охоту" на российских казаков и их атамана по прозвищу "Батя".
Reuters
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Местными бандитами ДНР от казаков "зачищены" Ульяновское и Васильевка Амвросиевского района, также террористы планируют проверить на подобное присутствие и другие оккупированные ДНР населенные пункты района", - говорится в сообщении.
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Кроме того, казаков ищут в Старобешевском районе.
По оперативной информации, в Буденновском райотделе "полиции" так называемой "ДНР" уже находятся 40 казаков.
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