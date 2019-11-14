Боевики за день 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики обстреляли позиции наших подразделений из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Читайте такжеДемонтаж укреплений на участке разведения возле Петровского должен начаться 21 ноября – ООС

Три обстрелы позиций украинских военных российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Желобка, Новотошковского и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды возле Каменки, два раза неподалеку Песков и вблизи Новомихайловки.

На протяжении текущих суток потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Кроме того, отмечается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) завершены монтажные работы по установке перил на пролете моста, провели укладку асфальта на площадке в районе 9 опоры моста.

"На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям. Осуществлялся разбор одного блиндажа и трех вспомогательных сооружений. На участке разводка №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами. За сегодня обследовано 2,2 гектара территории и изъято 13 взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вели обстрел, в частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.