Боевики 17 раз нарушили "тишину" обстрелами из минометов – штаб ООС

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.

13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Читайте такжеВ штабе ООС рассказали о процессе разминирования территории

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: у Невельского – из автоматических гранатометов; неподалеку Славного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Новоселовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 11 вражеских обстрелов: вблизи Хутора Свободного – с минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского, дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе Зайцевого – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехова – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, двух тяжелораненых бойцов, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады, доставили в госпиталь в Харькове.