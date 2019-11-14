Боевики 17 раз нарушили "тишину" обстрелами из минометов – штаб ООС
13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: у Невельского – из автоматических гранатометов; неподалеку Славного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Новоселовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 11 вражеских обстрелов: вблизи Хутора Свободного – с минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского, дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе Зайцевого – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехова – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.
Как сообщал УНИАН, двух тяжелораненых бойцов, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады, доставили в госпиталь в Харькове.