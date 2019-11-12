На Донбассе двое военных подорвались на неизвестной взрывчатке – штаб ООС
18:55, 12 ноября 2019Война
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За сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали 5 обстрелов.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник, 12 ноября, вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете двое украинских военнослужащих получили ранения.
Читайте такжеСивохо назвал первый шаг по реинтеграции ДонбассаОб этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).
Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, обстрелы зафиксировали возле Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого и Марьинки.
Как ранее сообщал УНИАН, 11 ноября враг обстреливал украинские позиции 16 раз.
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