На Донбассе двое военных подорвались на неизвестной взрывчатке – штаб ООС

За сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали 5 обстрелов.

Во вторник, 12 ноября, вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете двое украинских военнослужащих получили ранения.

Читайте такжеСивохо назвал первый шаг по реинтеграции ДонбассаОб этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, обстрелы зафиксировали возле Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого и Марьинки.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 ноября враг обстреливал украинские позиции 16 раз.