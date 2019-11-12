Миссия ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения сил возле Петровского

В частности, 10 ноября наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия, которые по их оценке, были сделаны в пределах участка разведения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали выстрелы в пределах участка разведения в районе Петровского и вне его.

Об этом говорится в отчете миссии.

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В частности, 9 ноября СММ зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Петровское (не подконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а 10 ноября продолжали фиксировать продолжение процесса разведения.

Так, в отчете говорится, что 9 ноября, "осуществляя мониторинг примерно в 500 м на северо-запад от Петровского, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета - все ориентировочно за 6-8 км северо-западнее (по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от его края)". Кроме того, находясь в Петровском, команда миссии видела, как в западном направлении пролетел беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который не принадлежал СММ.

Вместе с тем, 10 ноября, "находясь на западном крае Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии соответственно 1 км на юг, юго-запад и 2-3 км на юго-восток (все, по оценке, в пределах участка разведения)".

"Осуществляя мониторинг ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия 1-2 км к юго-западу (определить, на участке разведения или вне ее, не удалось). Находясь там же, наблюдатели также слышали 3 взрыва неопределенного происхождения и 1 выстрел из стрелкового оружия ориентировочно за 3-5 км на запад и 1-2 км на юг, юго-восток соответственно (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от его края)", - говорится в отчете.