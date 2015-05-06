Боевики обстреляли из минометов два населенных пункта - пресс-центр АТО
08:49, 06 мая 2015Война
512 0
Вчера вечером участники незаконных вооруженных формирований совершили два обстрела населенных пунктов в зоне АТО.
Боевики обстреливали населенные пункты / Фото УНИАН
С 22.30 до 22.50 минометным обстрелам подверглась восточная окраина населенного пункта Чермалык, а с 23.00 до 23.30 незаконные вооруженные формирования выпустили 10 мин из 82-миллиметрового миномета в направлении Ленинского, сообщает пресс-центр АТО.
Читайте такжеСитуация на Донбассе обострилась, боевики интенсивно используют тяжелую артиллерию - штабТакже 5 мая с 18 часов до полуночи украинские подразделения зафиксировали на юге Донецкой области пролеты 12 беспилотников противника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter