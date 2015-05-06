Боевики обстреляли из минометов два населенных пункта - пресс-центр АТО

С 22.30 до 22.50 минометным обстрелам подверглась восточная окраина населенного пункта Чермалык, а с 23.00 до 23.30 незаконные вооруженные формирования выпустили 10 мин из 82-миллиметрового миномета в направлении Ленинского, сообщает пресс-центр АТО.

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