В Широкино завершился бой - СМИ

В Широкино под Мариуполем закончился бой.

Об этом сообщил военнослужащий 37 отдельного мотопехотного батальона Алекс Петров с места происшествия, пишет Украинская правда. "Шестичасовой бой завершен. Все атаки оккупантов отбиты. Противнику нанесен ощутимый ущерб", - сообщил он. Читайте такжеБоевики обстреливают позиции сил АТО в Широкино из гаубиц и минометов: есть раненые Боец добавил, что у Донбасса двое раненых. "Слава Богу легкие", - добавил он.

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