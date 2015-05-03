В Широкино завершился бой - СМИ
22:09, 03 мая 2015Война
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В Широкино под Мариуполем закончился бой.
В Широкино завершился бой / facebook.com/dostali.hvatit
Об этом сообщил военнослужащий 37 отдельного мотопехотного батальона Алекс Петров с места происшествия, пишет Украинская правда.
"Шестичасовой бой завершен. Все атаки оккупантов отбиты. Противнику нанесен ощутимый ущерб", - сообщил он.
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Боец добавил, что у Донбасса двое раненых. "Слава Богу легкие", - добавил он.
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