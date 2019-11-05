Эксперт рассказал о рисках разведения сил на Донбассе

Военный обозреватель Михаил Жирохов не исключает, что во время встречи "нормандской четверки" состоится локальное обострение.

Разведение сил на Донбассе связано с рядом рисков, ведь есть неофициальные данные, что боевики концентрируют свои силы именно вблизи этих участков.

Об этом заявил военный обозреватель Михаил Жирохов, пишет "Апостроф".

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По его словам, украинской армии нужно готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций.

"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в "нормандском формате" состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры. Владимир Путин считает, что, если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом", - считает Жирохов.

По его мнению, есть большой риск, что разведение будет продолжением ползучей оккупации.

"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК - Совместного центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украино-российский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые "ДНР" и "ЛНР". Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо россиян, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория совершенно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

Министр добавил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

Еще в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".