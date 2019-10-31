Разведение сил в Золотом: на новые позиции переместились уже около 20 военных

Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон на участке в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В рамках разведения сил возле Золотого на новые позиции переместились более 20 украинских военных.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

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«Продолжается третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен продолжаться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.