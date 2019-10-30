В штабе ООС рассказали, сколько продлится процесс разведения сил возле Золотого

Ожидается, что войска отведут за трое суток, однако в целом процесс разведения сил и средств может длиться до 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что процесс разведения сил и средств возле Золотого-4 в Луганской области продлится до 30 дней, потому что в частности нужно будет разобрать фортификационные сооружения.

Об этом в эфире hromadske заявил Андрей Агеев, начальник пресс-центра операции Объединенных сил.

По его словам, со вчерашнего дня, 29 октября, когда началось разведение, обстрелов на этом участке не зафиксировано.

«Людям переживать не нужно, все мероприятия, предусмотренные разведением, эти три дня, все проходит под непосредственным контролем, непосредственным руководством представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — как физически они за этим наблюдают, так и с помощью технических средств, квадрокоптеров, беспилотников», — сказал Агеев.

Ожидается, что войска отведут за трое суток, однако в целом процесс разведения сил и средств может длиться до 30 дней.

«Потому что после этого будут разбирать позиции, разбирать фортификационные сооружения, это довольно длительный процесс», — резюмировал руководитель пресс-центра.

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Накануне в штабе операции Объединенных сил подтвердили, что разведение войск на Донбассе вблизи населенного пункта Золотое-4 Луганской области началось 29 октября.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что разведение войск на Донбассе, а именно вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское, состоится в течение 7-10 дней. По словам Пристайко, если не будет обстрелов и разведение состоится, это «откроет путь» к встрече «нормандской четверки».

1 октября на переговорах в Минске договорились развести силы возле Петровского и Золотого. После этого должна быть согласована дата встречи лидеров «нормандской четверки», заявили в Кремле.

В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом. В ОБСЕ заявили, что разведение должно начаться 7 октября.

Однако разведение не началось 7 октября, поскольку несколькими днями ранее боевики обстреливали участок разведения сил у этих населенных пунктов.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее семи дней.