В зоне АТО значительно участились обстрелы

С полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования 50 раз нарушали режим прекращения огня, сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

В Донецкой области неподалеку от поселка Опытное противник 15 раз открывал огонь по позициям сил АТО из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, танков, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Эти же виды оружия противник применял во время обстрелов позиций украинских военных в районе населенных пунктов Авдеевка, Гранитное, Чермалык, Артемове, Опытное, Луганское, Ленинское, Лозовое и Мирное.

Также утром боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов населенный пункт Гранитное.

В Луганской области боевики трижды из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт неподалеку Счастья.