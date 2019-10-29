"Важный сигнал надежды": Германия прокомментировала начало разведения сил возле Золотого

Немецкие дипломаты назвали разведение в Золотом важным сигналом о том, что на пути к миру возможно добиться реального прогресса.

В Министерстве иностранных дел Германии заявляют о необходимости разведения сил и средств на других участках линии разграничения на Донбассе.

Читайте такжеКомандующий ООС: ВСУ готовы защитить гражданских в случае провокаций оккупантов возле Золотого

Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.