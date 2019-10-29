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"Важный сигнал надежды": Германия прокомментировала начало разведения сил возле Золотого

19:23, 29 октября 2019
Война
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Сегодня начался процесс разведения сил возле Золотого / фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел Германии заявляют о необходимости разведения сил и средств на других участках линии разграничения на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

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Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом
Теги: #Донбасс#разведение сил