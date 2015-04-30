Силы АТО отбили нападение боевиков вблизи Горловки

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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По его словам, "неспокойная ситуация в северных пригородах Горловки. Вчера в районе поселка Зайцево произошло боевое столкновение наших бойцов с диверсионно-разведывательной группой противника. В результате точного огня сил АТО враг отступил".

"На Донецком направлении продолжаются обстрелы наших позиций в районе донецкого аэропорта. Наиболее напряженная ситуация сложилась в районе поселка Пески, там боевики наиболее активно используют запрещенное вооружение, в результате чего наши военные вынуждены открывать ответный огонь", - сказал Андрей Лысенко.

Кроме того, по его словам, на Луганском направлении боевики проявляли активность в районе Счастья. Режим тишины не соблюдается и в районе Бахмутской трассы, в частности вблизи поселка Сокольники работают снайперы боевиков.