Боевики обстреляли Счастье из минометов

Огонь из минометов и автоматического оружия начался после 18-ти часов, сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

Есть попадания мин вблизи моста и расположения опорных пунктов украинских военных. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Последнюю неделю обстрелы Счастья различной интенсивности продолжаются почти ежедневно.

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Огонь, как правило, ведется со стороны оккупированного боевиками с. Веселая Гора, которое почти вплотную прилегает к городу.