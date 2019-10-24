На Донбассе при выполнении боевого задания погиб украинский военный

Главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков погиб 23 октября.

В среду, 23 октября, при выполнении боевого задания на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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Об этом сообщается на странице бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей, и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, двое получили ранения, а еще один - боевое травмирование.