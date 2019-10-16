Ушла на фронт вслед за погибшим отцом: боевики на Донбассе убили военную ВСУ (фото, видео)

Украинский воин Ярослава Никоненко погибла 15 октября в зоне ООС.

Во вторник, 15 октября с начала суток до вечера, на передовой на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

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"На протяжении текущих суток в результате коварных действий снайперов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения", - говорится в сообщении.

В 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба ВСУ сообщили, что среди погибших - Ярослава Никоненко.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославе Сергеевне, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная слава героям!", - говорится на странице бригады в Facebook.

Журналистка Янина Соколова написала в Facebook, что четыре года назад, в 2015-м, в АТО на Донбассе погиб и отец Ярославы. Теперь же без мамы осталась 13-летняя дочь.