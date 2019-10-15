Боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим тишины, ранен военный

С начала текущих суток, 15 октября, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, боевики трижды стреляли вблизи Новотроицкого, совершали обстрелы возле Водяного и Лебединского, дважды неподалеку Новогнатовки, также возле Пищевика и Опытного.

Также обстрелы дважды осуществлялись вблизи Новолуганского, пять раз неподалеку Луганского, и еще в районе Золотого, возле Крымского, а также недалеко от Хутора Вильного.

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За минувшие сутки, в результате обстрелов получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Также отмечается, что с начала этих суток, 15 октября, пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник совершил обстрелы неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Золотого-4", - отметили в штабе ООС.

В четение этих суток вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики на Донбассе в течение суток, 13 октября, 21 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.