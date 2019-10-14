Боевики на Донбассе 21 раз обстреляли украинских военных

С начала текущих суток, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики на Донбассе в течение суток 13 октября 21 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на страничке в Facebook.

В частности, боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Огонь велся вблизи Песков, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Пищевика, Новолуганского, Золотого, Светлодарска, Попасной, Зайцевого, Луганского, Крымского и других населенных пунктов.

"За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрелы неподалеку Новотроицкого, вблизи Лебединского, а также в районе Хутора Вильного.

На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было.

Напомним, в течение суток 12 октября вооруженные формирования РФ на востоке Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, еще один – боевую травму.