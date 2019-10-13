Сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции более 20 раз, двое военных пострадали
В течение минувших суток, 12 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, еще один – боевую травму.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник умышленно обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм.
За текущие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.
Напомним, боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября.