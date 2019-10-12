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Генштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ (видео)

16:13, 12 октября 2019
Война
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Усилена боеготовность военных частей ВС Украины / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Повышена охрана военных объектов, очередные изменения и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе призвали граждан воздержаться от незаконного проникновения на охраняемые, а также от провокационных действий рядом с военными объектами. 

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Теги: #ВСУ#Генштаб