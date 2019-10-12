Генштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ (видео)
16:13, 12 октября 2019Война
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Охрана военных объектов будет усилена.
Усилена боеготовность военных частей ВС Украины / фото УНИАН
Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Повышена охрана военных объектов, очередные изменения и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.
"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе призвали граждан воздержаться от незаконного проникновения на охраняемые, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.
Генштаб Украины распорядился перейти на усиленный режим службы военным частям
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