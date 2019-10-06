Сутки на Донбассе: боевики обстреляли позиции ОС более 20 раз, двое украинских бойцов пострадали

Противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

За прошедшие сутки, 5 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 24 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения, а еще один - боевое травмирование.

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Как сообщается в утреннем сводке штаба ОС, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Напомним, 4 октября в результате вражеских обстрелов на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Ременный.