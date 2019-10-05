Ситуация на Донбассе: боевики используют тяжелый калибр для обстрелов позиций сил ООС

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе с начала суток в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, с полуночи вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.