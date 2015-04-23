Украинские военные посоветовали жителям Луганского выехать из-за возможного обострения перед 9 мая - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете по 22 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, отмечается, что в подконтрольном украинским властям поселке Луганское (55 км на северной восток от Донецка), местные жители сообщили, что украинские Вооруженные силы неформально посоветовали им покинуть поселок перед 9 мая для их собственной безопасности, потому что ожидается, что военные действия обострятся ориентировочно в то время.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала в Донецке 356 взрывов

Вместе с тем, наблюдатели со ссылкой на одного из командиров ВСУ, сообщают, что ситуация в Луганском остается спокойной с единичными применениями стрелкового оружия на протяжении последних 24 часов.

Миссия также посетила местную начальную школу, которая использовалась Вооруженными силами Украины в январе-феврале на протяжении трех недель и увидела основные повреждения с внешней и внутренней стороны здания.

Ранее УНИАН сообщал, что в ОБСЕ констатировали шаткость "режима тишины" на Донбассе.