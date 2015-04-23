В ОБСЕ констатировали шаткость "режима тишины" на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Вене на пресс-конференции после представления отчета о ситуации на востоке Украины перед Постоянным советом ОБСЕ.

В частности, Апакан рассказал, что в миссии сейчас 444 наблюдателя, представляющих около 40 стран. Из них две трети работают на востоке Украины.

"Специальная мониторинговая миссия продемонстрировала способность и готовность увеличить свое присутствие, однако для осуществления целей мониторинга миссия должна быть обеспечена неограниченным и безопасным доступом в конфликтную зону. Как мы видели в Широкино и в Донецком аэропорту, других горячих точках, режим прекращения огня остается шатким", - сказал Апакан, добавив, что ситуация для местного населения остается непростой.

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В этой связи он подчеркнул, что "все стороны должны проявлять максимальную сдержанность и полностью взять на себя ответственность для предотвращение дальнейшего вынужденного переселения и страданий людей, а также удвоить усилия для достижения политического разрешения ситуации".

Апакан напомнил, что миссия неоднократно говорила о необходимости отвода тяжелой техники в соответствии с Минскими договоренностями, и если говорить о Широкино, то, по его словам, такой отвод должен быть осуществлен на расстояние от 5 до 6 км, чтобы ситуация в этом поселке могла быть нормализована.

Председатель СММ отметил, что Широкино является очень важным районом, поскольку если там удастся достичь конкретного результата по нормализации ситуации, то этот опыт и подход можно попытаться применить в других горячих точках.