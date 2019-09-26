цей матеріал доступний українською

Оккупанты подняли на своих позициях близ Желобка флаг морской пехоты армии РФ (видео)

11:40, 26 сентября 2019
Война
528 0

Оккупанты на своих позициях в районе Желобка Луганской области подняли флаг морской пехоты армии РФ.

Читайте такжеСутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травму

Об этом говорится в сюжете 5 канала. По словам украинских бойцов, террористы пытаются улучшить свои позиции на этом участке фронта.

"Они пытаются подойти к Бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге", - рассказал один из украинских военных.

Ранее сообщалось, что проводилась эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складам боеприпасов в оккупированном Донецке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс