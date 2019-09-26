Оккупанты подняли на своих позициях близ Желобка флаг морской пехоты армии РФ (видео)

Режима прекращения огня противник придерживался на этом участке фронта пару дней.

Оккупанты на своих позициях в районе Желобка Луганской области подняли флаг морской пехоты армии РФ.

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Об этом говорится в сюжете 5 канала. По словам украинских бойцов, террористы пытаются улучшить свои позиции на этом участке фронта.

"Они пытаются подойти к Бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге", - рассказал один из украинских военных.

Ранее сообщалось, что проводилась эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складам боеприпасов в оккупированном Донецке.