Оккупанты подняли на своих позициях близ Желобка флаг морской пехоты армии РФ (видео)
11:40, 26 сентября 2019Война
528 0
Режима прекращения огня противник придерживался на этом участке фронта пару дней.
Оккупанты на своих позициях в районе Желобка Луганской области подняли флаг морской пехоты армии РФ.
Читайте такжеСутки на Донбассе: 32 обстрела, двое бойцов получили ранения, один – боевую травму
Об этом говорится в сюжете 5 канала. По словам украинских бойцов, террористы пытаются улучшить свои позиции на этом участке фронта.
"Они пытаются подойти к Бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге", - рассказал один из украинских военных.
Ранее сообщалось, что проводилась эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складам боеприпасов в оккупированном Донецке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter