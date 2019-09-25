Под Марьинкой от пули снайпера погиб боец 28-й бригады

По предварительной информации, Андрея Сторожука похоронят завтра, 26 сентября.

Во вторник, 24 сентября, в Донецкой области под Марьинкой от пули снайпера погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Об этом «Думской» сообщили в командовании соединения.

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Старший солдат Андрей Сторожук 1992 года рождения погиб в ходе выполнения боевого задания.

Как сообщил на своей странице в Facebook Сергей Сердюк, Сторожук проходил службу в 26 ОАБр, участвовал в АТО, с 2018 - водитель отделения обеспечения Хмельницкого ОРВК.

У погибшего остались жена и сын 2017 года рождения.

По предварительной информации, Андрея Сторожука похоронят завтра, 26 сентября, в родном селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.