Боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных: один погиб, еще один - ранен

На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

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неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;

неподалеку Троицкого – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Майского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.