Генерал оценил вероятность военного удара России по Украине

По данным Игоря Романенко, еще в 2014-м окружение президента РФ Путина склоняло его к полномасштабному удару по Украине.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и военный эксперт, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал свой прогноз по поводу ситуации, при которой Кремль отдаст российской армии приказ о об авиационном или ракетном ударе по Украине.

Читайте также"Это не отступление": министр обороны рассказал, как будет происходить разведение войск на Донбассе

"Нет, не стоит исключать даже такие действия России. Все это остается в планах генерального штаба вооруженных сил РФ. Однако задействование таких механизмов будет означать полномасштабную войну с Украиной, на которую Путин пока не решается. Известно, что еще в 2014 году советник российского президента Сергей Глазьев рекомендовал Путину нанести удары авиацией по Украине. Мол, потому что со временем таковые будут менее эффективными, ведь Украина восстановит свои силы противовоздушной обороны", − заявил он.