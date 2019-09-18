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Генерал оценил вероятность военного удара России по Украине

17:26, 18 сентября 2019
Война
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Илюстрация / REUTERS

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и военный эксперт, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал свой прогноз по поводу ситуации, при которой Кремль отдаст российской армии приказ о об авиационном или ракетном ударе по Украине.

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"Нет, не стоит исключать даже такие действия России. Все это остается в планах генерального штаба вооруженных сил РФ. Однако задействование таких механизмов будет означать полномасштабную войну с Украиной, на которую Путин пока не решается. Известно, что еще в 2014 году советник российского президента Сергей Глазьев рекомендовал Путину нанести удары авиацией по Украине. Мол, потому что со временем таковые будут менее эффективными, ведь Украина восстановит свои силы противовоздушной обороны",  − заявил он. 

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Теги: #Россия