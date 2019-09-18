В ООС готовятся к полному отводу войск по всей линии фронта – командующий

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил о проведении подготовительных мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Об этом он сообщил во время встречи с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, отмечает пресс-центр ОС.

В частности, Кравченко подчеркнул, что в гуманитарной сфере на Донбассе произошли сдвиги к лучшему.

Он отметил, что в Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

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«Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее», - отметил командующий.

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

«Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризированными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», - добавил он.

Командующий ОС заявил о проведении подготовительных мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. «На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», - подчеркнул он.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.