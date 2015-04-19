Боевики обстреляли блокпосты пограничников "Золотое" и "Майорское"

Боевики вчера обстреляли блокпосты пограничников ”Золотое” и ”Майорское” в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

”Вчера из стрелкового оружия был обстрелян блокпост «Золотое», а также произошел минометный обстрел блокпоста «Майорское», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Никто из украинских военных не пострадал”, - отметили в ГПСУ.

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В погранслужбе также сообщили, что в течение суток на участках ответственности пограничных подразделений зафиксировано 4 беспилотника.

В то же время в ГПСУ отметили, что вдоль линии разграничения пограничными нарядами в течение суток задержано 18 транспортных средств с грузами. Автомобили перевозили грузы без надлежащих документов и пытались объехать контрольные посты. Об этих случаях проинформированы работники фискальной службы для принятия правового решения.