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Волкер объяснил важность продления Украиной действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

23:26, 14 сентября 2019
Война
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Волкер объяснил важность закона / фото УНИАН

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер объяснил важность продления Украиной действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает 31 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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Он заявил, что одна из причин важности продления срока действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе заключается в том, что "Россия будет использовать любой отказ непринятия закона, призванного выполнять Минские соглашения, как причину не участвовать в вопросе вывода ее собственных сил, расформирования незаконных вооруженных формирований и так далее".

"Поэтому Украина путем сохранения действия пакета законов для выполнения Минских соглашений удерживает в центре внимания необходимость для России выполнять ее часть Минских соглашений", - подчеркнул Волкер.

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Теги: #Донбасс#Курт Волкер