Волкер объяснил важность продления Украиной действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

По мнению спецпредставителя США, продление действия этого закона будет сохранять необходимость выполнения Россией ее обязательств по Минским соглашениям.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер объяснил важность продления Украиной действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает 31 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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Он заявил, что одна из причин важности продления срока действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе заключается в том, что "Россия будет использовать любой отказ непринятия закона, призванного выполнять Минские соглашения, как причину не участвовать в вопросе вывода ее собственных сил, расформирования незаконных вооруженных формирований и так далее".

"Поэтому Украина путем сохранения действия пакета законов для выполнения Минских соглашений удерживает в центре внимания необходимость для России выполнять ее часть Минских соглашений", - подчеркнул Волкер.