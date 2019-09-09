Оккупанты на Донбассе в течение суток четыре раза прибегли к огневым провокациям

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: недалеко от Водяного с направления Саханки - из ручных противотанковых гранатометов; возле Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Авдеевки с направления Каштанового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В то же время, как сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: недалеко от Зайцево с направления Гольмовского - из минометов калибра 82 мм.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.